Larino, confermato il Tribunale: Notarangelo chiede investimenti per rafforzarlo

Vincenzo Notarangelo commenta la conferma del Tribunale di Larino: “Ora servono risorse e personale per difendere la legalità nel Basso Molise”

LARINO – “Non posso che accogliere con soddisfazione la decisione di salvaguardare definitivamente il Tribunale di Larino, giusto e meritato riconoscimento a un presidio fondamentale per tutta l’area del Basso Molise e non solo. Dopo anni di incertezze, in cui più di qualcuno ne paventava addirittura la soppressione, si apre finalmente un nuovo capitolo per il tribunale frentano”.

Lo afferma il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo, in merito al disegno di legge 2646 depositato alla Camera dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che inserisce in modo strutturale Larino nella nuova mappa giudiziaria nazionale.

“Questo – aggiunge Notarangelo – deve però essere considerato come un punto di partenza, perché la sola conferma non basta: serve un incremento significativo di risorse e personale. La cronaca ci ricorda che il territorio è in difficoltà e sempre più a rischio e sappiamo bene che non può esserci crescita e benessere se non si investe seriamente sulla difesa della legalità e sulla prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminosi”.