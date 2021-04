“L’Italia riparte dal Sud”, Tartaglione su presentazione documento

REGIONE – “Nella fase decisiva che il Paese si trova ad attraversare, per agganciare la ripresa e colmare le disuguaglianze, Forza Italia rivendica una grande attenzione per le istanze del Mezzogiorno, come ribadito oggi dai nostri dirigenti presentando il documento ‘L’Italia riparte dal Sud’. La nostra visione ha trovato rispondenza nei contenuti del Pnrr illustrato dal Presidente Draghi alle Camere”.

Lo dichiara la vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice del partito in Molise Annaelsa Tartaglione. “Investimenti per maggiori infrastrutture, anche digitali, sostegno all’imprenditorialità, potenziamento dell’operatività delle suole esprimono una concezione liberale che respinge l’assistenzialismo. Ma realizza, attraverso la cultura del lavoro, l’inclusione sociale specie per i più giovani. In questo senso va anche un’altra norma illustrata dal premier Draghi: la garanzia dello stato per il mutuo sulla prima casa per tutti gli under 35 italiani. L’acquisto di un’abitazione, infatti, segna la spinta a un cambiamento vero nella vita di ogni giovane, per rendersi autonomo e costruirsi una famiglia. E anche questo è sempre stato un punto qualificante delle proposte di Forza Italia. Ciò a riprova di quanto il nostro contributo costruttivo sia fondamentale nella prospettiva di ricostruire il Paese”.