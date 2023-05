Lunedì Rai Isoradio in diretta da Termoli il 22 maggio

TERMOLI – RAI Isoradio in diretta dalle ore 11 alle 12 sara’ presente in Molise, Lunedì 22 Maggio a Termoli (CB) con il programma dei territori tra la gente. A condurre Ivan Cardia. La grande scommessa di portare la radio in mezzo alla gente e renderla protagonista nella valorizzazione del territorio. Il programma che va in onda dal lunedi è una vera vetrina per i territori. Una scommessa che attraverso il racconto delle persone, che quella località la vivono tutti i giorni, si puo’ disegnare agli ascoltatori, evidenziando le bellezze e le particolarita’, invogliandoli a visitare quel luogo. Si toccano tante tematiche da quella geografica a quella storica, a quella enogastronomica e dei dialetti.

Il tutto con un registro simpatico, leggero, ricco di energia, trasversale. Facendo uscire il lato piu’ bello di ogni persona, quello umano e della genuinita’. Inoltre Ivan Cardia realizza dei video clip di 2 minuti con un mix tra il fare dei passi nel borgo e gli interventi, in modo da divulgare sui canali social ulteriori contenuti. Ci si collega in diretta in loco, creando una “radio che si vede”.

Ivan Cardia che parte col suo zaino con la strumentazione e microfoni, per raggiunge tutte le varie mete, arriva nelle piazze e coinvolge le persone del posto. Creando sinergia, e coinvolgendo tutti. Un momento di aggregazione che rende la radio magica a chi ascolta, quasi come sembrasse di esser li. Artigiani, artisti, poeti, commercianti , ogni categoria viene coinvolta.

Appuntamento in Piazza Duomo, nell’affascinante Borgo Vecchio della città di Termoli