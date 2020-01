M5S, torna anche a Isernia l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento”

ISERNIA – Oggi pomeriggio, 6 gennaio, dalle ore 17:30 alle ore 19:30 proseguirà la raccolta di giocattoli e libri usati con l’iniziativa nazionale “Giocattoli in MoVimento”, organizzata dai portavoce del Movimento 5 Stelle in 100 piazze italiane, tra cui Isernia. Appuntamento nell’infopoint del M5S in via Molise, 9.

Torna dunque, nel giorno dell’Epifania, l’evento già apprezzato da grandi e piccini negli anni scorsi, con l’intento di permettere a tantissimi bambini di socializzare e comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione, ma anche di donare un sorriso a chi è meno fortunato.

Tutti i bambini potranno scambiare giocattoli o libri usati in buono stato: ogni bambino potrà portare due o più giocattoli per riceverne uno in cambio così da poter permettere la raccolta di un piccolo patrimonio da donare ai bimbi meno fortunati, che si trovano in case-famiglia e ospedali.

Ogni regalo donato diventerà un regalo nuovo ricevuto, come piccola lezione di educazione al riutilizzo, alla solidarietà e alla condivisione.