A Campobasso la mostra “Made in Italy- Impresa al Femminile”: dal 5 al 20 maggio al Palazzo Gil. Inaugurazione il 4 maggio

CAMPOBASSO – A Campobasso si apre una nuova tappa del racconto nazionale dedicato al talento e alla visione dell’imprenditoria femminile. Da martedì 5 maggio a mercoledì 20 maggio 2026, gli spazi espositivi del Palazzo Gil ospitano la terza tappa del tour della mostra “Made in Italy – Impresa al Femminile”, un progetto promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che celebra cento storie emblematiche di donne capaci di innovare, guidare e trasformare il tessuto produttivo italiano.

L’inaugurazione, in programma oggi 4 maggio alle ore 12, porterà a Campobasso un parterre istituzionale di primo piano: il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise Sandra Palombo, la Presidente del Comitato Impresa Donna Valentina Picca Bianchi, insieme alle rappresentanti della Fondazione Bellisario, della Fondazione Cavalieri del Lavoro e a numerose imprenditrici protagoniste del panorama economico nazionale e territoriale.

La mostra propone un percorso espositivo immersivo e documentato, costruito per restituire la forza delle storie che compongono il mosaico dell’impresa femminile italiana: leadership, sostenibilità, innovazione, radici produttive e capacità di visione. Un itinerario che attraversa settori diversi e che mette al centro il contributo delle donne nella trasformazione del Made in Italy contemporaneo.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente con i seguenti orari:

Da martedì a sabato: 10:00–13:00 e 17:00–20:00

Domenica: 17:00–20:00

L’ultimo ingresso è consentito fino a mezz’ora prima della chiusura.