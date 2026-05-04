A Campobasso la mostra “Atlante della Materia” mentre Sigfrido Ranucci presenta il libro “Il Ritorno della Casta”
REGIONE – Il 4 maggio 2026 in Molise si muove tra arte contemporanea e attualità, con una giornata che unisce linguaggi diversi ma ugualmente capaci di raccontare il presente. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, allestita alla Galleria Aratro dell’Unimol: un percorso che attraversa forme, texture e stratificazioni visive, diventato ormai uno dei riferimenti culturali di questa primavera molisana.
Alle ore 12 di oggi, sempre nel capoluogo, si terrà l’inaugurazione della mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura, esposizione che sarà aperta dal 5 al 20 maggio e che porta in città la terza tappa del tour dedicato alle cento storie esemplari dell’imprenditoria femminile italiana. Un appuntamento di rilievo nazionale che arricchisce ulteriormente il panorama culturale del giorno.
Sempre a Campobasso , la giornata si accende anche sul fronte dell’inchiesta e del dibattito pubblico: alle 18.30, al Teatro Savoia, Sigfrido Ranucci presenta il suo nuovo libro “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”, un titolo che promette di aprire uno sguardo critico sulle dinamiche del potere e sulle fragilità del sistema giudiziario italiano. Un incontro che porta in città una voce tra le più riconoscibili del giornalismo investigativo nazionale, capace di richiamare un pubblico trasversale.
MOSTRE
Alle ore 12 di oggi (sarà aperta dal 5 al 20 maggio) inaugurazione della mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 4 MAGGIO
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
5 maggio
Ad Agnone la giornata conclusiva del Festival del Diritto
Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso Daniele Sanzone sarà ospite di “Ti racconto un libro” con Bumerang
8 maggio
Alle 19, presso l’Auditorium “A. Giovannitti” – Palazzo GIL, a Campobasso, proiezione speciale di Gloria!
9 maggio
Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso,
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto