Eventi Molise del 4 maggio 2026: arte e cultura in primo piano

Da
Marina Denegri
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A Campobasso la mostra “Atlante della Materia” mentre Sigfrido Ranucci presenta il libro “Il Ritorno della Casta”

ranucci campobasso 4 maggio 2026

REGIONE – Il 4 maggio 2026 in Molise si muove tra arte contemporanea e attualità, con una giornata che unisce linguaggi diversi ma ugualmente capaci di raccontare il presente. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, allestita alla Galleria Aratro dell’Unimol: un percorso che attraversa forme, texture e stratificazioni visive, diventato ormai uno dei riferimenti culturali di questa primavera molisana.

Alle ore 12 di oggi, sempre nel capoluogo, si terrà l’inaugurazione della mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura, esposizione che sarà aperta dal 5 al 20 maggio e che porta in città la terza tappa del tour dedicato alle cento storie esemplari dell’imprenditoria femminile italiana. Un appuntamento di rilievo nazionale che arricchisce ulteriormente il panorama culturale del giorno.

Sempre  a Campobasso , la giornata si accende anche sul fronte dell’inchiesta e del dibattito pubblico: alle 18.30, al Teatro Savoia, Sigfrido Ranucci presenta il suo nuovo libro “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”, un titolo che promette di aprire uno sguardo critico sulle dinamiche del potere e sulle fragilità del sistema giudiziario italiano. Un incontro che porta in città una voce tra le più riconoscibili del giornalismo investigativo nazionale, capace di richiamare un pubblico trasversale.

MOSTRE

Alle ore 12 di oggi (sarà aperta dal 5 al 20 maggio) inaugurazione della mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 4 MAGGIO

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 maggio

Ad Agnone la giornata conclusiva del Festival del Diritto

Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso Daniele Sanzone sarà ospite di “Ti racconto un libro” con Bumerang

8 maggio

Alle 19, presso l’Auditorium “A. Giovannitti” – Palazzo GIL, a Campobasso, proiezione speciale di Gloria!

9 maggio

Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso,

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

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