Maltempo, in Molise scuole chiuse in 40 Comuni

CAMPOBASSO – Sul Molise stamattina è tornato il sole, ma le nevicate della notte scorsa e la formazione di ghiaccio sulle strade a causa delle temperature sotto zero hanno indotto molti sindaci a sospendere le attività didattiche nelle scuole. Sono almeno una quarantina i Comuni della regione (compreso Campobasso) dove oggi le scuole sono rimaste chiuse. Per tutta la notte in azione i mezzi spartineve e spargisale, qualche difficoltà si è registrata in alcuni tratti della viabilità per mezzi pesanti rimasti in panne. Le temperature sono scese fino a 4 gradi sotto zero a Campobasso e fino a 9 gradi sotto lo zero nelle località di montagna della regione.

Niente lezioni anche a Casacalenda, dove la sindaca Sabrina Lallitto ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni: “Con pochissimi centimetri di neve un pullman di linea può restare bloccato per ore e onestamente, visto che i nostri bambini e ragazzi viaggiano con questi mezzi, per garantire la sicurezza anche dei docenti che vengono in auto su strade non sempre sicurissime, ho deciso, come altri sindaci del Molise, di chiudere le scuole. Mi dispiace, da mamma, che possano crearsi problemi nelle famiglie per la gestione dei bambini quando le scuole sono chiuse, ma la sicurezza che mi compete non riguarda solo gli allievi e il personale residente ma anche quello dell’intero territorio servito dalle nostre scuole”.