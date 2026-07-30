Concerto di Manu Chao oggi a Riccia orari, programma, parcheggi, navette e ultimi biglietti disponibili per l’Ultra Acústico

RICCIA – Il Terra Viva Festival entra nel suo momento più atteso con il concerto Ultra Acústico di Manu Chao, in programma oggi 30 luglio 2026 nella cornice naturale del Bosco Mazzocca di Riccia. Un evento che segna l’unica data dell’artista nel Sud Italia per questa stagione estiva e che conferma la vocazione del festival: musica immersa nella natura, energia acustica essenziale e un pubblico pronto a vivere un’esperienza fuori dagli schemi.

Un artista sempre in movimento

Manu Chao continua a portare in giro per il mondo una formula live acustica, diretta e ad altissima energia, privilegiando festival ambientati in contesti naturali e luoghi dal forte impatto sociale. Dopo il sold out del No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine, il suo arrivo in Molise rappresenta un altro tassello di un tour che punta a un contatto autentico con il pubblico.

Programma della giornata

L’area eventi del Bosco Mazzocca apre alle 14:00, con dj set e le esibizioni di Giuseppe Spedino Moffa e della Cantine Riunite Band, che accompagneranno il pubblico fino all’inizio del concerto.

Alle 20:00 Manu Chao salirà sul palco con il suo set Ultra Acústico, un viaggio musicale che mescola folk, ritmi mediterranei, influenze latine e la sua inconfondibile poetica nomade.

Come arrivare: parcheggi e navette

Il Bosco Mazzocca non è raggiungibile in auto. Tutti i parcheggi sono concentrati nell’area Escamare, lungo la SS 212 al km 55,6.

Da qui parte un servizio continuo di navette che coprono i circa 4 km fino all’area del concerto. Il biglietto costa 5 euro andata e ritorno. Un’organizzazione pensata per gestire l’enorme affluenza prevista e garantire un accesso ordinato e sicuro.

Biglietti: ultimi posti disponibili

Gli ultimi biglietti rimasti, al costo di 29,90 €, sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Ciaotickets, oltre che nei punti vendita autorizzati. L’evento è vicino al sold out, segno dell’attesa che accompagna ogni apparizione dell’artista franco‑ispanico.