Mostre, concerto di Manu Chao a Riccia, inaugurazione di Adrifest a Larino, incontri culturali e Sagra dei cavatelli a San Giovanni in Galdo

REGIONE – Il 30 luglio si presenta come una giornata ricca di appuntamenti in tutto il Molise, con iniziative che spaziano dalle mostre d’arte ai grandi concerti, passando per incontri culturali e sagre della tradizione. Molisenews24.it ricorda che le mostre continuano ad animare castelli e spazi museali, mentre i programmi estivi dei comuni molisani entrano nel vivo con decine di eventi diffusi. La musica è protagonista con il concerto di Manu Chao e l’inaugurazione di Adrifest, mentre la cultura incontra la cucina con presentazioni editoriali dedicate alle tradizioni mediterranee. Non mancano le sagre, che riportano al centro i sapori autentici dei borghi, come la storica festa dei cavatelli e delle “Fracasse” a San Giovanni in Galdo.

GLI EVENTI DEL 30 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Musica e Concerti

Manu Chao in concerto a Riccia

Il Terra Viva Festival a Riccia accoglie il concerto Ultra Acústico di Manu Chao, in programma alle 20:00 nel suggestivo Bosco Mazzocca. Un live immerso nella natura, dove il cantautore franco‑ispanico porterà il suo sound nomade, acustico e vibrante.

Adrifest 2026 inaugura a Larino con “Occhi Chiusi In Mare Aperto”

Il Palazzo Ducale di Larino apre ufficialmente Adrifest 2026 con l’esibizione del gruppo vocale contemporaneo Occhi Chiusi In Mare Aperto, protagonista della serata inaugurale. Il festival diffuso torna con una proposta artistica che unisce ricerca musicale e valorizzazione dei luoghi storici del territorio.

Cultura e Incontri

Mirabello Sannitico: presentazione del libro “Il Lotto nel Piatto”

Alle 18:30, Mirabello Sannitico ospita la presentazione del libro “Il Lotto nel Piatto” di Giovanni Mancione, un volume che intreccia cultura gastronomica e tradizione mediterranea. L’incontro propone un percorso originale tra ricette, simboli e storie legate alla cucina popolare, offrendo al pubblico un momento di approfondimento dedicato alle radici culinarie del territorio molisano.

Sagre e sapori del territorio

San Giovanni in Galdo: Sagra dei cavatelli e delle “Fracasse”

Fino al 31 luglio San Giovanni in Galdo celebra la Sagra dei cavatelli e delle “Fracasse”, appuntamento enogastronomico dedicato alla pasta fatta a mano e ai sapori della tradizione locale. Due giornate all’insegna della cucina tipica, con degustazioni, prodotti del territorio.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

31 Luglio

Campobasso

Campobasso Summer Festival: Concerti live di Kid Yugi e Promessa presso l’Area Concerti Selvapiana (dalle ore 21:00).

Rassegna Culturale: Spettacolo “Occhi chiusi in mare aperto” nella cornice di Villa de Capoa (ore 21:00).

Sepino . “Un Piano per Sepino” – Concerto pianistico di Carlo Balzaretti nello scenario del Teatro Romano (ore 21:30).

Guglionesi: Festa dell’Unità – Dibattiti, musica ed enogastronomia.

Pietracatella: Sagra del Vitello – Degustazione di carni locali e piatti tipici della tradizione.

San Polo Matese: Sagra del Baccalà Fritto – Serata gastronomica e musica in piazza.

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

11 agosto

Uccio De Santis, con “Non so che fare prima” al Teatro Sannitico di Pietrabbondante

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso