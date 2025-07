Molise: 10 milioni in più per finanziare le PMI locali

La Regione Molise raddoppia i fondi per le PMI: 18 milioni totali per contributi a fondo perduto. Di Lucente: “Segnale concreto per le imprese molisane”

REGIONE – Come promesso un anno fa in conferenza stampa congiunta tra il Presidente della Regione Francesco Roberti, l’assessore alle Attività Produttive Andrea Di Lucente e l’assessore Michele Iorio, una nuova dotazione finanziaria per le PMI è in arrivo. 10.000.000 di euro per dare seguito alle centinaia di richieste pervenute nell’ambito dell’avviso rivolto alle Piccole Medie Imprese, pubblicato a fine 2024.

Un rafforzamento deciso, pensato per rispondere all’elevata adesione registrata e per amplificare l’impatto di uno strumento strategico a sostegno delle nostre realtà imprenditoriali.

Il nuovo finanziamento è stato reso possibile grazie ad un’azione sinergica e all’intervento dell’Assessorato regionale alle Attività Produttive che ha lavorato per poter attingere ad economie della Regione.

Partito con una dotazione iniziale di 7,4 milioni di euro, successivamente integrata con un primo incremento di 1 milione di euro, l’avviso vede più che raddoppiate le risorse finanziarie inizialmente previste.

“Oggi, grazie al nuovo stanziamento, che porta il totale a oltre 18 milioni di euro – ha dichiarato l’assessore Andrea Di Lucente – molte imprese potranno accedere a contributi a fondo perduto per innovare, rafforzare e aumentare la competitività. Un importante incremento delle risorse che permetterà lo scorrimento delle domande presentate dalle imprese. Il nuovo finanziamento – ha precisato – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il tessuto imprenditoriale regionale, che ha risposto con forza a questa misura. Sosteniamo concretamente chi investe nel proprio futuro e in quello della nostra economia. Nei prossimi giorni si darà seguito alle determine di affidamento e si procederà, di settimana in settimana, allo scorrimento della graduatoria”.