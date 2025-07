Tradizione con la Festa del Grano a Jelsi, arte a Borgo Dipinto di Guglionesi, musica con Sal Da Vinci e Sister Act a Termoli

REGIONE – Il 19 luglio 2025 il Molise si veste di festa e anima le sue piazze con un mix perfetto di tradizione, musica, arte e cultura. A Pietracatella si respira aria di estate tra le vie del borgo, mentre Jelsi prosegue con la sua intramontabile Festa del Grano, un evento che fonde devozione e creatività popolare. Guglionesi si trasforma in un museo all’aperto con la quarta edizione di Borgo Dipinto, dove arte urbana e musica si incontrano sotto le stelle. Termoli invece è teatro di grandi emozioni: Sal Da Vinci porta in scena il suo tour “Stasera che sera!”, e poco dopo, all’Arena del Mare, il pubblico si scatenerà con “Sister Act 1&2 The Concert”, un musical travolgente che promette ritmo e sorrisi.

MOSTRE

Fino al 25 luglio la Palazzina Liberty di Venafro ospita la mostra “La memoria della luce”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 19 LUGLIO

Estate a Pietracatella 2025.

Festa del grano a Jelsi (fino al 27).

Borgo Dipinto quarta edizione a Guglionesi.

Sal Da Vinci in concerto al Teatro Verde di Termoli.

Festival del Sarà a Campobasso.

Alle 21.30 presso l’Arena del mare di Termoli andrà in scena “Sister Act 1&2 The Concert”.

Porfirio Rubirosa live a Montemitro.

Notte bianca a Vinchiaturo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 luglio

Festival del racconto a Colletorto.

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.

Ultimo giorno del Festival del Sarà a Campobasso.

Vincenzo Salemme in scena a Campobasso con “Ogni promessa è debito”.

Notte fucsia a Montenero do Bisaccia con il concerto di Serena Brancale.

21 luglio

Fino al 27 luglio la prima edizione del Bonefro International Music Network.

22 luglio

Luché in concerto a Termoli.

25 luglio

San Giacomo in festa a Pietracatella.

Alta marea Festival a Termoli (fino al 27 luglio).

Nella cornice dei Giardini del Castello Pignatelli a Monteroduni si svolgerà l’Eddie Lang Jazz Festival (fino al 3 agosto).

BigMama in concerto a Campomarino.

27 luglio

Notte dei giochi di prestigio a Termoli

31 luglio

III° Festival “Un Piano per Sepino” a Sepino.

1 agosto

Agnone Estate 2025: musica, cultura e emozioni nel cuore del Molise.

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

2 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

3 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

Tartufando a Campolieto.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.