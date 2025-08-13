Molise in musica: concerti tra natura e cultura

Parte “Paesaggio – Palcoscenici Off”: eventi musicali gratuiti tra Campitello Matese e Capracotta. Il Molise celebra arte, territorio e tradizione

SAN MASSIMO – Avrà inizio domani Il progetto “Paesaggio – Palcoscenici Off: Estate 2025”, promosso dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise e dalla Fondazione Molise Cultura, con la collaborazione dei Comuni di San Massimo (CB) e Capracotta (IS), con un ricco calendario di eventi musicali a ingresso gratuito, immersi nelle suggestive cornici naturali di Campitello Matese e Prato Gentile. La rassegna, che si prefigge di unire la bellezza dei paesaggi molisani con la qualità dell’offerta culturale, prenderà il via domani 14 agosto alle ore 13:00 presso il Rifugio Colle del Caprio a Campitello Matese (frazione di San Massimo), con il concerto degli Ars Nova Napoli. Il gruppo partenopeo, noto per la sua esperienza nell’arte di strada, porterà sul palco le sonorità popolari del Sud Italia, spaziando dalle pizziche pugliesi ai classici napoletani, con influenze di rebetiko greco e musica balcanica.

Si prosegue il 17 agosto, alle ore 17:30, nel Bosco di Pietra di Campitello Matese, con il concerto “Ardite armonie nel Bosco” dello Stilnovo Ensemble. L’orchestra da camera molisana, composta da musicisti professionisti della regione, proporrà un repertorio di musica classica dal ‘600 al ‘900, offrendo un’esperienza sonora raffinata in un contesto naturalistico unico.

Gli eventi si sposteranno poi a Capracotta per il Festival “Arsura OFF”, che si terrà il 30 e 31 agosto nella località di Prato Gentile. Il festival aprirà il 30 agosto con il concerto del cantautore abruzzese Setak (pseudonimo di Nicola Pomponi), chitarrista e autore che unisce il blues con la musica tradizionale della sua terra, spesso cantando in dialetto. La serata del 31 agosto vedrà l’esibizione de La Municipal, il duo salentino composto dai fratelli Carmine e Isabella Tundo, noto per il suo pop d’autore dal sapore indie. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nella musica di qualità, valorizzando allo stesso tempo le bellezze paesaggistiche del Molise.