Maltempo, rientro in anticipo per due imbarcazioni dalle Tremiti

TERMOLI – Rientro anticipato oggi dalle Isole Tremiti verso il porto di Termoli per due imbarcazioni che effettuano il collegamento passeggeri estivo: lo Zenit e il Capri jet. A causa del forte vento e delle previsioni meteo non favorevoli, i due natanti partiranno nel primo pomeriggio, subito dopo l’ora di pranzo dall’arcipelago tremitese invece che a metà pomeriggio.

In nottata e già dal pomeriggio di ieri si è abbattuta sulla costa molisana un’ondata di maltempo con temporali e abbassamento delle temperature che ha richiesto la presenza dei Vigili del fuoco in vari paesi della provincia di Campobasso. Nella serata di ieri i pompieri hanno tirato le somme della giornata con 17 interventi portati a termine di cui tre alberi pericolanti a Baranello, San Giuliano di Puglia e Termoli.