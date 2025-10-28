Molise, presentati i marchi “Vivai Molise” e “Radici del Molise”

A Campobasso presentati i marchi forestali e i siti web per promuovere il tartufo molisano. Il Molise punta su qualità, identità e innovazione

CAMPOBASSO – L’Assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise insieme all’Arsarp hanno presentato, nella Sala Parlamentino della Giunta regionale a Campobasso, agli organi di stampa e di informazione le iniziative realizzate a sostegno, alla riqualificazione, alla valorizzazione ed alla promozione del tartufo molisano, che rappresenta una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative del territorio.

“Abbiamo sottolineato che il Molise possiede un patrimonio naturale e produttivo straordinario. L’obiettivo è promuovere il Molise come terra del tartufo e della qualità, unendo promozione economica, turismo esperienziale e valorizzazione delle filiere forestali e agricole locali. Durante l’incontro, abbiamo ufficializzato l’azione di comunicazione strategica, fortemente voluta dall’Assessorato, al fine di rilanciare la filiera del tartufo molisano; rafforzare l’identità territoriale e ambientale del Molise; promuovere innovazione, sostenibilità e qualità certificata; presentare nuovi strumenti di comunicazione e valorizzazione marchi.

A tal proposito, sono stati illustrati i due marchi identificativi i vivai forestali regionali “Vivai Molise” e le piante tartufigene micorizzate “Radici del Molise” nel Centro di Ricerca a Sperimentazione del vivaio Selva del Campo di Campochiaro, il sito web www.vivaimolise.it dal design innovativo, interattivo ed accattivante cattura e incuriosisce l’utente. Ricco di immagini dei vivai forestali molisani, presenta un catalogo specifico delle piante autoctone e delle varietà presenti, acquistabili e ognuna delle quali presenta una specifica e dettagliata scheda tecnica consultabile online e il nuovo sito istituzionale www.svilupporuralemolise.it, uno strumento moderno, trasparente e accessibile pensato per supportare agricoltori, imprese, enti locali e cittadini nel reperimento di informazioni, bandi e opportunità legate ai Programmi di Sviluppo Rurale.Presentato in anteprima un evento fieristico internazionale dedicato al tartufo molisano, simbolo d’eccellenza e ambasciatore del territorio nel mondo, che renderà il Molise una vetrina d’eccezione. Evento patrocinato dal Masaf e in collaborazione con le Associazioni e gli attori buyer esteri, istituzioni e appassionati del settore agroalimentare.

La conferenza di oggi e tutte le novità presentate vogliono essere il punto di partenza, un primo segnale, un cambio di passo di un percorso condiviso che ci porti realmente a far diventare il tartufo molisano identità, tradizione, innovazione, cultura, orgoglio, appartenenza in cui ogni molisano orgogliosamente si riconosce e contribuisce fattivamente ad arricchire”. Così l’Assessore alle Politiche agricole ed agroalimentari della Regione Molise Salvatore Micone.