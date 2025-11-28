Molise protagonista al Forum Risk Management

Al 20° Forum Risk Management in Sanità il Molise porta 10 lavori scientifici e rilancia su prevenzione, innovazione digitale e medicina territoriale

FIRENZE – La Regione Molise e l’ASReM hanno avuto un ruolo centrale alla ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, appuntamento nazionale dedicato al futuro del Servizio Sanitario Nazionale. L’evento, intitolato “Un nuovo sistema sanitario – la riforma in cammino”, ha visto la partecipazione di oltre 15.000 professionisti, docenti e dirigenti, trasformandosi in un laboratorio di idee per il rilancio della sanità italiana.

Tra i temi al centro del dibattito:

Prevenzione e strategie per anticipare le patologie.

e strategie per anticipare le patologie. Attuazione del DM77 e nuovi modelli di assistenza territoriale.

e nuovi modelli di assistenza territoriale. Innovazione digitale e tecnologica , con focus su intelligenza artificiale e strumenti per migliorare efficienza e qualità delle cure.

, con focus su intelligenza artificiale e strumenti per migliorare efficienza e qualità delle cure. Sostenibilità economica e gestionale del sistema.

economica e gestionale del sistema. Approccio One Health, con l’integrazione tra sanità e politiche pubbliche.

Ampio spazio è stato dedicato al ruolo delle professioni sanitarie e alla costruzione di un nuovo patto tra Stato e Regioni.

Il presidente della Regione Molise Francesco Roberti ha sottolineato l’importanza di una sanità vicina ai cittadini, con investimenti nella medicina territoriale e nelle Case della Comunità. Il direttore generale dell’ASReM Giovanni Di Santo ha evidenziato le sfide immediate: contrastare l’abbandono delle cure e ridurre le liste d’attesa, trasformando le proposte del Forum in azioni concrete.

Il Molise ha portato al congresso 10 lavori scientifici, dedicati a nuovi modelli organizzativi, tecnologie e strategie di prevenzione, discussi in tavole rotonde. Un contributo che conferma la volontà della Regione di essere protagonista nella riforma del sistema sanitario nazionale.