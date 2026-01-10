Presepi, Impressionismo, arte contemporanea, celebrazioni a Sepino e il concerto-spettacolo ‘Van Gogh – La Musica dei Colori’

REGIONE – Il 10 gennaio si apre con un ricco calendario di appuntamenti culturali in tutto il Molise. Molisenews24.it ricorda che tra mostre, tradizioni e spettacoli teatrali, la giornata offre occasioni per scoprire arte, storia e identità del territorio. Proseguono le esposizioni dedicate al presepe a Bagnoli del Trigno, alla collezione del MACTE di Termoli e alla grande rassegna sull’Impressionismo al Palazzo GIL di Campobasso. Non mancano gli eventi legati alle tradizioni locali, come la celebrazione di Santa Cristina a Sepino, mentre il Teatro Savoia accende la serata con il concerto-spettacolo “Van Gogh – La Musica dei Colori”, un viaggio tra arte e jazz che inaugura il nuovo anno culturale.

MOSTRE

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 10 GENNAIO

Sepino celebra Santa Cristina

Al Teatro Savoia di Campobasso il concerto-spettacolo “Van Gogh – La Musica dei Colori”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 gennaio

Alle 18, all’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande di Termoli, andrà in scena “Grossi guai di famiglia”

Alphaville a Campobasso inaugura la stagione Inverno 2026 con Jarmusch

12 gennaio

A Termoli la conferenza stampa sul corso di sensibilizzazione alla LIS rivolto a operatori turistici, sanitari e forze dell’ordine

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli