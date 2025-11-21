Nada in concerto a Isernia il 7 dicembre 2025

Nada live all’Auditorium “10 settembre 1943” di Isernia, domenica 7 dicembre 2025 ore 21. Biglietti su ciaotickets.com

ISERNIA – Isernia si prepara ad accogliere una delle voci più intense della musica italiana: Nada sarà in concerto all’Auditorium “10 settembre 1943” venerdì 7 dicembre 2025 alle ore 21:00, per una serata che si preannuncia carica di emozioni, poesia e potenza espressiva.

L’artista toscana, da sempre capace di reinventarsi e di attraversare generi e generazioni, porterà in scena il suo nuovo progetto musicale, “Nitrito”, un album che mescola rock, elettronica e canzone d’autore, mantenendo intatta la sua cifra personale: cruda, autentica, viscerale.

Ti stringerò, Ma Che Freddo Fa, Amore Disperato, Senza Un Perché, Il Cuore è Uno Zingaro, sono solo alcune delle canzoni di maggior successo scritte e interpretate da quella che é una delle cantanti e cantautrici più importanti della storia della musica italiano.

Ad accompagnarla sul palco una formazione di grande spessore: Andrea Mucciarelli alla chitarra Franco Pratesi alle tastiere, Francesco Chimenti al basso, Luca Cherubini alla batteria.

Biglietti in prevendita su www.ciaotickets.com.