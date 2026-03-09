Negramaro in concerto a Campobasso: il tour 2026 fa tappa al Festival dei Misteri

I Negramaro tornano live nel 2026: tappa a Campobasso il 12 giugno per il Festival dei Misteri. Concerto all’Area Eventi Selvapiana

CAMPOBASSO – I Negramaro tornano dal vivo e scelgono anche il Molise per il loro grande viaggio musicale del 2026. La band guidata da Giuliano Sangiorgi sarà infatti tra i protagonisti dell’estate italiana con “Una storia ancora semplice Live 2026”, un tour che attraverserà i principali festival del Paese da giugno a settembre, celebrando oltre vent’anni di carriera prima di una pausa annunciata.

Tra le date più attese figura quella di Campobasso, in programma venerdì 12 giugno 2026 alle ore 21.00, all’Area Eventi Selvapiana – Nuovo Romagnoli, nell’ambito del Festival dei Misteri. Un appuntamento che promette di richiamare pubblico da tutto il Centro-Sud, confermando il capoluogo molisano come tappa sempre più centrale nei grandi circuiti musicali estivi.

Il tour partirà ufficialmente da Roma il 20 giugno, ma Campobasso avrà l’onore di ospitare una delle primissime esibizioni della tournée, che toccherà anche Codroipo, Lecce, Bari, Rieti e Follonica. Un viaggio che ripercorrerà i brani simbolo della band, dagli esordi alle hit più recenti, in un concerto pensato come un abbraccio al pubblico prima di un periodo di stop.

Sul palco ci sarà la formazione storica dei Negramaro:

Giuliano Sangiorgi – voce, piano e chitarre

Emanuele Spedicato – chitarre

Ermanno Carlà – basso

Danilo Tasco – batteria

Andrea Mariano – pianoforte, sintetizzatori, programming

Andrea De Rocco – campionatore

Una squadra che negli anni ha costruito un suono riconoscibile, capace di unire rock, elettronica e poesia, diventando una delle realtà più amate della musica italiana contemporanea.

Per Campobasso si tratta di un evento di grande richiamo, che arricchisce ulteriormente il calendario culturale legato al Festival dei Misteri e offre al pubblico molisano l’occasione di vivere un concerto di livello nazionale senza spostarsi fuori regione.

L’estate 2026 si preannuncia dunque intensa e carica di emozioni: i Negramaro tornano a raccontare la loro storia, e il Molise sarà tra i primi a risentirne il battito.

Biglietti disponibili su TicketOne.it: costo da 20 euro