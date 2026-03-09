Mostre tra Campobasso e Termoli, il thriller “Grand Ciel”, lo spettacolo “Club27” e in serata Campobasso-Arezzo all’Axum Molinar Stadium
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che Campobasso e il Molise si svegliano in una giornata densa di arte, storie e visioni. Mostre che attraversano secoli e sensibilità, dall’Impressionismo ai linguaggi più radicali del contemporaneo, dialogano con fotografie di memoria e resistenza, mentre gli spazi culturali della città si aprono a nuove narrazioni materiche e intime. Il 9 marzo porta anche teatro, cinema e sport, componendo un mosaico vivo: un thriller d’autore sul grande schermo, una performance che scava nei miti generazionali e, in serata, il richiamo del calcio con Campobasso-Arezzo all’Axum Molinar Stadium.
MOSTRE
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 12 marzo al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 9 MARZO
Al Cinema Alphaville di Campobasso il thriller “Grand Ciel” (anche il 10)
Elisa Di Eusanio porta “Club27” al Teatro del Loto di Ferrazzano
All’Axum Molinar Stadium di Campobasso, alle ore 20.30. va in scena Campobasso-Arezzo
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
11 marzo
Vanessa Gravina e Stefano Giavazzi riportano “Enoch Arden” al Teatro Savoia di Campobasso
13 marzo
Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe
14 marzo
Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto