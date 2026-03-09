Mostre tra Campobasso e Termoli, il thriller “Grand Ciel”, lo spettacolo “Club27” e in serata Campobasso-Arezzo all’Axum Molinar Stadium

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che Campobasso e il Molise si svegliano in una giornata densa di arte, storie e visioni. Mostre che attraversano secoli e sensibilità, dall’Impressionismo ai linguaggi più radicali del contemporaneo, dialogano con fotografie di memoria e resistenza, mentre gli spazi culturali della città si aprono a nuove narrazioni materiche e intime. Il 9 marzo porta anche teatro, cinema e sport, componendo un mosaico vivo: un thriller d’autore sul grande schermo, una performance che scava nei miti generazionali e, in serata, il richiamo del calcio con Campobasso-Arezzo all’Axum Molinar Stadium.

MOSTRE

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 12 marzo al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 9 MARZO

Al Cinema Alphaville di Campobasso il thriller “Grand Ciel” (anche il 10)

Elisa Di Eusanio porta “Club27” al Teatro del Loto di Ferrazzano

All’Axum Molinar Stadium di Campobasso, alle ore 20.30. va in scena Campobasso-Arezzo

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 marzo

Vanessa Gravina e Stefano Giavazzi riportano “Enoch Arden” al Teatro Savoia di Campobasso

13 marzo

Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe

14 marzo

Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli