A Castel Volturno prosegue il festival “Tracce di luce” mentre ad Isernia si svolgono le semifinali del Premio De André

REGIONE – Oggi, mercoledì 3 settembre, in Molise, si accende di cultura e bellezza. Molisenews24.it ricorda che a Castelnuovo al Volturno prosegue Tracce di Luce 2025, il festival che intreccia arte contemporanea, musica e riflessione tra le vie del borgo e i sentieri delle Mainarde, con installazioni site-specific e concerti gratuiti fino al 7 settembre, Intanto, a Isernia, prende vita la semifinale del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica, con giovani talenti da tutta Italia e ospiti d’eccezione come Mauro Ermanno Giovanardi, Teresa De Sio e Cristiano Godano, in scena fino al 5 settembre in Piazza San Pietro Celestino.

GLI ALTRI EVENTI DEL 3 SETTEMBRE

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 7).

Premio Fabrizio De André ad Isernia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 settembre

Sonika Art Fest a Campobasso.

Premio De Andrè, semifinale nazionale ad Isernia

5 settembre

Sonika Art Festival a Villa de Capoa a Campobasso.

Radicalmente Festival 2025 /a Campobasso.

Tracce di Luce 2025 a Campobasso.

Premio De Andrè, semifinale nazionale a Isernia.

Borgo Divino in tour a Oratino.

La fisica di fine estate Arena del Mare di Termoli.

6 settembre

Festeggiamenti in onore della “Madonna della Libera” ad Agnone.

Iemm a spgliè r mazzafurr a Carovilli (Località Fontecurelli).

Radicalmente Festival 2025 a Castel del Giudice.

Tracce di Luce 2025 a Castelnuovo al Volturno.

Divine Metal Fest a Montenero di Bisaccia.

Borgo Divino in tour a Oratino.

Festa patronale a Spinete.

7 settembre

“A spasso con il tempo”, raduno di auto d’epoca a san Giuliano al Volturno.