Poste Italiane sostiene la Colletta Alimentare in Molise

Poste Italiane partecipa alla Colletta Alimentare 2025 in Molise con 4 mezzi per distribuire i prodotti raccolti

ROMA – Domani, 15 novembre, Poste Italiane parteciperà attivamente alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare anche in Molise, mettendo a disposizione quattro mezzi aziendali a basse emissioni per il trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti. L’iniziativa conferma l’impegno sociale del Gruppo, da sempre orientato a valori di sostenibilità, inclusione e vicinanza alle comunità.

I veicoli garantiranno la distribuzione dei prodotti alle oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare – tra cui mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto e unità di strada – che sostengono circa 1,75 milioni di persone in difficoltà.

Dal 1997, la Colletta Alimentare rappresenta un appuntamento di solidarietà diffusa e di aiuto concreto alle famiglie bisognose. Anche quest’anno sarà possibile donare alimenti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso, in quasi 12.000 supermercati in tutta Italia.