Povertà e insicurezza alimentare in Italia: presentazione del libro a Campobasso

Il 3 febbraio a Campobasso la presentazione del volume “Povertà e insicurezza alimentare in Italia”, primo lavoro dell’OIPA-CURSA

CAMPOBASSO – Cibo, disuguaglianze e territori diventano il cuore di una riflessione collettiva nel nuovo volume “Povertà e insicurezza alimentare in Italia. Dalla misurazione alle politiche”, primo lavoro dell’OIPA, l’Osservatorio CURSA sull’insicurezza e la povertà alimentare, curato dal nostro Ateneo.

Il libro, firmato dal prof. Davide Marino insieme a Bernaschi e Felici, rappresenta il risultato di un ampio lavoro di ricerca coordinato dal CURSA, il Consorzio per la ricerca socioeconomica e ambientale che vede l’Università del Molise tra i protagonisti più attivi. Alla pubblicazione hanno contribuito studiosi ed esperti provenienti da realtà di primo piano come FAO, ISTAT e numerosi atenei italiani, offrendo un quadro aggiornato e multidisciplinare sul tema dell’insicurezza alimentare nel nostro Paese.

La presentazione ufficiale si terrà a Campobasso, il 3 febbraio alle ore 17:00, nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio. L’incontro sarà l’occasione per un confronto pubblico sulle politiche alimentari e sulle trasformazioni sociali in corso, con l’obiettivo di leggere i dati e le analisi del volume come strumenti per immaginare nuove strategie di intervento.

Insieme, Unimol e Comune di Campobasso apriranno un dialogo sul futuro dell’ambiente alimentare, inteso non solo come spazio fisico, ma come luogo di diritti, accesso e dignità. L’ambizione è chiara: trasformare il sistema alimentare in un contesto inclusivo, capace di ridurre le disuguaglianze e garantire a tutti un’alimentazione adeguata, sicura e sostenibile.

Un appuntamento che unisce ricerca, istituzioni e comunità per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo.