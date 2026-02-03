Il 3 febbraio a Campobasso e Isernia mostre, presentazioni di libri, incontri informativi e cinema in lingua originale
REGIONE – Il 3 febbraio porta con sé un’agenda vivace per chi vive o visita Campobasso e Isernia. Molisenews24.it ricorda che la città si anima tra mostre, incontri culturali, presentazioni di libri e appuntamenti dedicati alla sicurezza e al cinema d’autore. Dalle sale espositive della Provincia al Palazzo GIL, passando per biblioteche, palazzi istituzionali e spazi culturali, la giornata offre un mosaico di occasioni per nutrire la curiosità e lasciarsi ispirare.
Che si tratti di immergersi nell’arte – dall’immaginario di De Fabula narratur ai 150 anni dell’Impressionismo – di ascoltare nuove storie, riflettere su temi sociali o partecipare a momenti di informazione pubblica, il territorio propone un percorso ricco e variegato. E per chi ama il cinema, la serata si chiude con un viaggio in lingua originale sul grande schermo.
MOSTRE
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Dal 4 al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
GLI ALTRI EVENTI DEL 3 FEBBRAIO
Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Corso Fratelli Brigida 88 ospiterà la presentazione del libro “Un italiano a Praga, cronache e storie” di Enzo Mancini.
Alle 17 ore 17:00, nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio,a Campobasso, presentazione del libro “Povertà e insicurezza alimentare in Italia-
Alle 15.30 presso il Foyer dell’Auditorium d’Italia a Isernia, incontro gratuito con le Forze dell’Ordine sui pericoli delle truffe.
Alle 19 all’Alphaville di Campobasso proiezione di La villa portoghese (in lingua originale)
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
4 febbraio
Alle ore 19:30, nella Sala Alphaville di Campobasso, la proiezione di uno dei capolavori del cinema europeo degli anni Novanta, La Haine
5 febbraio
Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso
6 febbraio
Alle ore 15:30, presso la sede degli Enti in Contrada Colle delle Api, nella Zona Industriale di Campobasso, cerimonia di consegna di premi e borse di studio ai giovani molisani
7 febbraio
Carnevale Cercese a Cercemaggiore
8 febbraio
Carnevale a Vinchiaturo
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Carnevale a Ripamolisani
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
17 febbraio
Cranevale di Tufara
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli