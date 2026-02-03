Il 3 febbraio a Campobasso e Isernia mostre, presentazioni di libri, incontri informativi e cinema in lingua originale

REGIONE – Il 3 febbraio porta con sé un’agenda vivace per chi vive o visita Campobasso e Isernia. Molisenews24.it ricorda che la città si anima tra mostre, incontri culturali, presentazioni di libri e appuntamenti dedicati alla sicurezza e al cinema d’autore. Dalle sale espositive della Provincia al Palazzo GIL, passando per biblioteche, palazzi istituzionali e spazi culturali, la giornata offre un mosaico di occasioni per nutrire la curiosità e lasciarsi ispirare.

Che si tratti di immergersi nell’arte – dall’immaginario di De Fabula narratur ai 150 anni dell’Impressionismo – di ascoltare nuove storie, riflettere su temi sociali o partecipare a momenti di informazione pubblica, il territorio propone un percorso ricco e variegato. E per chi ama il cinema, la serata si chiude con un viaggio in lingua originale sul grande schermo.

MOSTRE

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Dal 4 al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

GLI ALTRI EVENTI DEL 3 FEBBRAIO

Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Corso Fratelli Brigida 88 ospiterà la presentazione del libro “Un italiano a Praga, cronache e storie” di Enzo Mancini.

Alle 17 ore 17:00, nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio,a Campobasso, presentazione del libro “Povertà e insicurezza alimentare in Italia-

Alle 15.30 presso il Foyer dell’Auditorium d’Italia a Isernia, incontro gratuito con le Forze dell’Ordine sui pericoli delle truffe.

Alle 19 all’Alphaville di Campobasso proiezione di La villa portoghese (in lingua originale)

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 febbraio

Alle ore 19:30, nella Sala Alphaville di Campobasso, la proiezione di uno dei capolavori del cinema europeo degli anni Novanta, La Haine

5 febbraio

Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso

6 febbraio

Alle ore 15:30, presso la sede degli Enti in Contrada Colle delle Api, nella Zona Industriale di Campobasso, cerimonia di consegna di premi e borse di studio ai giovani molisani

7 febbraio

Carnevale Cercese a Cercemaggiore

8 febbraio

Carnevale a Vinchiaturo

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Carnevale a Ripamolisani

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

17 febbraio

Cranevale di Tufara

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli