Pozzilli, riapre l’ufficio postale rinnovato con il progetto Polis

Poste Italiane riapre l’ufficio di Pozzilli con il progetto Polis: certificati INPS, anagrafici e sicurezza potenziata

POZZILLI – Ha riaperto oggi al pubblico l’ufficio postale di Pozzilli, completamente rinnovato nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane. L’intervento, parte di un piano nazionale che coinvolge oltre 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, mira a trasformare gli uffici postali in veri e propri sportelli di cittadinanza, integrando i servizi della Pubblica Amministrazione con quelli tradizionali.

In un momento in cui molte aree periferiche vedono ridursi l’offerta di servizi essenziali, Poste Italiane rafforza la propria presenza investendo in infrastrutture e innovazione per garantire un’Italia più inclusiva e connessa. In Molise, il progetto “Polis” procede con ritmo sostenuto: sono già 86 gli uffici postali operativi dopo la ristrutturazione, mentre altri 10 sono attualmente in fase di intervento.

L’ufficio di Pozzilli è stato adeguato con soluzioni pensate per migliorare l’accessibilità e il comfort: sportelli ribassati per facilitare l’interazione con tutti i segmenti di clientela, una sala consulenza ampliata, percorsi tattili per persone con disabilità visive e nuovi arredi funzionali.

Oltre agli interventi strutturali, l’ufficio offre ora una gamma ampliata di servizi: certificati INPS (Cedolino Pensione, Certificazione Unica, Obis-M), atti di Volontaria Giurisdizione (come la nomina dell’amministratore di sostegno e la rendicontazione patrimoniale) e 15 certificati anagrafici disponibili tramite ANPR.

Sul fronte della sicurezza, la sede è dotata di un sistema di videosorveglianza collegato alla Security Room di Napoli, attiva 24 ore su 24, e di dispositivi antirapina “roller cash” con cassaforte temporizzata per la protezione del contante.

L’ufficio postale di Pozzilli è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. A disposizione della clientela anche una sala consulenza riservata e un ATM Postamat per operazioni automatiche.