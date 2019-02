Presentato Campobasso in Love: novità e informazioni

CAMPOBASSO – Dopo il grande successo riscosso a Verona dalla delegazione istituzionale dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane è stato presentato il cartellone ufficiale degli eventi della manifestazione Campobasso in Love 2019.

Gli appuntamenti sono stati resi noti durante la conferenza stampa che si è tenuta alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Campobasso, alla presenza del Sindaco del capoluogo molisano, Antonio Battista e del Presidente dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane Giuseppe Santoro. Il Presidente ha voluto sottolineare e rimarcare la grande importanza dell’incontro con il Comitato per Verona, guidato da Luciano Corsi, e con il vicedirettore della Confesercenti, Alessandro Torluccio, entrambi enti organizzatori del famoso evento Verona in Love. Un primo importantissimo passo verso una futura solida collaborazione finalizzata alla consacrazione di Campobasso e Verona come le due città dell’amore italiane.

Il successo dell’Associazione non ha lasciato indifferente anche tutta la Giunta comunale che ha risposto con entusiasmo e soddisfazione all’accoglienza avuta dalla delegazione dell’Associazione pro Crociati e Trinitari a Verona. Il sindaco Battista infatti, ha colto l’occasione della conferenza stampa per ringraziare quanto svolto da Santoro e da tutti gli associati che, con il loro operare e cooperare, svolgono sempre un encomiabile lavoro che registra grandiosi successi (come il sodalizio da poco stretto con la città veneta) e che permette alla città di Campobasso di far apprezzare la sua bellezza e la sua nobile storia. Durante la conferenza stampa, l’Amministrazione comunale ha anche presentato il progetto Loco Card: un’espressione d’amore a tutto tondo che dona l’opportunità di compiere gesti di respiro sociale, messe in campo dall’Amministrazione comunale e da soggetti del terzo settore coinvolgendo associazioni ed attività commerciali.

Gli eventi della manifestazione Campobasso in Love si svolgeranno il 13 e 14 Febbraio, accontentando richieste di tutte le età. Dalle ore 17 di Mercoledì 13 in piazza Vittorio Emanuele ci sarà l’inaugurazione del “Mercatino del cuore”, aperto sino alla sera del 14; nella medesima piazza, il pomeriggio del 13 si esibiranno degli artisti in un suggestivo spettacolo dedicato all’amore di Fonzo e Delicata: alle 18 per i più piccoli e per un pubblico adulto alle 20. In serata invece, in un’attività commerciale del centro storico, è in programma l’“Aperipuzzle – Mettiti in gioco e cerca il tuo pezzo mancante”, aperto a coppie e single che avranno, in questa simpatica occasione, la possibilità di ampliare le proprie conoscenze e (forse) trovare la loro metà.

IL CUORE DEGLI EVENTI

Nel giorno di San Valentino, il cuore degli eventi sarà alla Torre Terzano dove il pubblico verrà accolto da un suggestivo e coinvolgente spettacolo incentrato sull’amore, con danze passionali dei maestri Dario e Zaira della New Style Dance, che richiamerà quello di Fonzo e Delicata e, con i quali, i presenti potranno partecipare all’ormai tanto atteso “Flashmob – Il Bacio con Fonzo e Delicata”, attimo nel quale tutte le coppie si scambieranno un bacio di un minuto. Gli altri momenti di spettacolo avranno come protagonisti la sand artist Veronica Di Paola che creerà delle illustrazioni su un passo narrato da Vittorio Del Cioppo ed accompagnate dal flauto di Luisa Nicotera che suonerà anche durante il flashmob. Ai partecipanti verranno offerte bevande calde a cura della Fondazione Italiana Sommelier Molise e coupon sconto da utilizzare sino ad aprile in diversi esercizi commerciali cittadini, sostenitori dell’iniziativa.

LE NOVITA’

Confermato, grazie al successo ottenuto lo scorso anno, anche l’“Aperitour – Due cuori in giro d’epoca” un momento di condivisione in giro per le strade del centro città, a bordo di una meravigliosa auto d’epoca degli anni venti, sulla quale sarà possibile essere immortalati in un romantico brindisi. Altra novità dell’edizione 2019 è anche il “Passaporto dell’amore – Gioco itinerante di coppia” organizzato in collaborazione con la neonata associazione cittadina “Vivere il Borgo – Via Ziccardi Centro Storico Campobasso”, un gioco a tempo per le strade del centro storico, dove saranno organizzate delle prove di abilità da superare per il proprio partner, prima di raggiungere la Torre Terzano per un simpatico premio. Inoltre, nella due giorni d’amore, all’infopoint dell’Associazione nel “Mercatino del Cuore”, tutti gli innamorati potranno prenotare ed ottenere un esclusivo sigillo d’amore, realizzato per ricordare le emozioni vissute durante Campobasso in Love.