Regione Molise, verso l’abrogazione del Rendiconto generale 2023

CAMPOBASSO – La Giunta regionale del Molise, con propria delibera, ha formalizzato i contenuti della proposta di legge che prevede l’abrogazione della legge regionale 11/2024 relativa al Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023. La decisione è stata assunta a seguito delle motivazioni espresse nella sentenza 12/2025 della Corte dei conti, in Sezioni riunite.

In sostanza, si legge nell’atto deliberativo della Regione, il Rendiconto generale è stato approvato con legge “in assenza dell’obbligatorio giudizio di parificazione da parte della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti”, e tale approvazione “costituisce tuttora impedimento giuridico alla definizione del giudizio di parificazione”. Il documento sarà trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione e al Collegio dei revisori dei conti.