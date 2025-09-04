Il 5 settembre Piazza San Michele ospita la Cena dei Popoli: sapori dal mondo, cultura e solidarietà in una serata conviviale all’insegna dell’inclusione

RIPALIMOSANI – La splendida Piazza San Michele di Ripalimosani, recentemente rinnovata e restituita alla sua bellezza, si prepara ad accogliere la “Cena dei Popoli”, un evento che unisce convivialità, cultura e gastronomia per celebrare l’integrazione. L’appuntamento è per venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 20:30.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale CGMToday con il Comune, la nuova Pro Loco, l’Unità Mobile di Soccorso Molise e l’associazione Donne della diaspora. Propone una serata a tavola allestita sotto le stelle, con lo sfondo suggestivo della piazza del paese, dove i sapori di culture diverse si incontrano e si fondono.

Le portate, realizzate dalla cuoca Antonietta della scuola materna locale dietro la guida e con l’aiuto delle “Donne della diaspora”, un gruppo di donne che si sono integrate con successo nel tessuto sociale e che, attraverso la loro associazione, si dedicano a supportare altre donne nel loro percorso di inserimento.

Alle 20:30 si partirà tutti insieme in un gustoso percorso gastronomico, al tavolo, in un clima accogliente e molto gradevole. Le pietanze promettono di essere molto appetitose e variegate. Il menu proporrà le eccellenze culinarie di Argentina, Venezuela, Costa d’Avorio, Cuba, Eritrea, Brasile e Nuova Guinea, trasformando la piazza in un luogo di incontro e dialogo interculturale.

Per garantire un’ottimale gestione dei posti, è consigliata la prenotazione inviando un messaggio tramite WhatsApp. Sukl posto si potrà dare l’offferta minima pari a 15 euro I contatti utili per la prenotazione sono disponibili sulla locandina ufficiale dell’evento.

La comunità è invitata a partecipare numerosa a questa serata speciale, che rappresenta un’occasione unica per rafforzare i legami e celebrare insieme il valore dell’accoglienza e della diversità. Tra musica, gusto e colori dell’anima il cartellone eventi di Ripalimosani si chiuderà alla grande.