Riparte il laboratorio di storia contemporanea dell’Istituto Alfano

TERMOLI – Lunedì 18 marzo riparte presso l’aula magna del Liceo Classico “Perrotta” alle ore 17.30 il laboratorio di storia contemporanea dell’Istituto Alfano, giunto alla sua settima edizione, promosso a partire dall’a. s. 2012-13 dai docenti di storia del Liceo Classico, prof.ssa Francesca Lemme e prof. Mario Mascilongo, e che coinvolge gli alunni del triennio.

Negli anni scorsi è stata offerta alla cittadinanza una importante occasione di riflessione sui temi caldi della contemporaneità attraverso l’incontro con Giovanni Bachelet, Marco Alessandrini, Andrea Possieri, Maurice Bignami, Marcello Maddalena, Leonardo Barcelò, Michele Rosboch, Giovanni Maddalena, Lorenzo Scillitani, Pietro Tosco, Roberto Colella, e tanti altri personaggi, giornalisti, docenti universitari, magistrati, autorevoli guide in un percorso di consapevolezza critica del mondo in cui viviamo per giungere ad affrontarne le problematiche in modo adeguato e responsabile.

A tema del ciclo di incontri di quest’anno la domanda: “Historia magistra vitae?”. Il primo relatore ad introdurre il tema sarà il prof. Marco Olivetti, dell’Università LUMSA, intervenendo su “”Più potere al Parlamento o al Governo?”. Nella seconda parte dell’incontro, gli studenti animeranno il dibattito a squadre coordinato dagli insegnanti.

La dirigente dell’Istituto Alfano, dott.ssa Concetta Rita Niro, aprendo la scuola, promotrice di cultura, all’intera comunità cittadina, rivolgerà un breve saluto a relatori ed ospiti.

Prossimi appuntamenti: mercoledì 27 marzo 2019, “Immigrazione: opportunità o problema?”, con il dott. Luigi Catelli, magistrato; giovedì 4 aprile 2019, “Europa: comunità o nazionalità?” con il prof. Giovanni Maddalena dell’Università del Molise.