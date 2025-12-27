Roberti risponde al sindaco di Isernia: “Nessuna chiusura di Punti nascita ed Emodinamiche”

CAMPOBASSO – Governatore, sottosegretario alla presidenza della Giunta, quasi tutti gli assessori, mancava Michele Iorio, e consiglieri delegati. La ‘squadra’ del presidente Francesco Roberti si è presentata questa mattina alla stampa per la tradizionale conferenza di fine anno. Un appuntamento per stilare il consuntivo di 12 mesi di attività e per annunciare nuove iniziative da mettere in campo per il 2026. Tra gli argomenti affrontati dal vertice di Palazzo Vitale, la sanità.

Su questo aspetto Roberti ha subito precisato che ad oggi il Molise è in Piano di rientro e in regime commissariale, “non ha chiesto la chiusura dei Punti nascita e delle Emodinamiche di Termoli e Isernia”. Il governatore ha così voluto replicato al sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che in segno di protesta contro i paventati tagli ai servizi essenziali, ha allestito una tenda davanti all’ospedale Veneziale della città nella quale dormire in attesa di risposte precise.