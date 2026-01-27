Sagre in Molise a febbraio 2026: dalla Raviolata di Scapoli alle Panicelle di Sepino, fino alle sfilate dei principali Carnevali

REGIONE – Febbraio in Molise è un mese ricco di tradizioni, sapori e feste popolari. Tra sagre storiche, eventi gastronomici e celebrazioni patronali, il territorio offre numerose occasioni per scoprire borghi, prodotti tipici e atmosfere autentiche.

Tra gli appuntamenti gastronomici più attesi dell’Alto Molise c’é la Raviolata di Scapoli, che quest’anno si svolgerà domenica 15 fabbraio. Inserita nel calendario delle sagre autentiche, celebra il raviolo scapolese con degustazioni, musica e un clima conviviale che richiama visitatori da tutta la regione.

A Sepino si rinnova la tradizione della festa patronale dedicata a San Biagio. Come ogni anno, il 3 febbraio si svolge la distribuzione delle “panicelle”, i tipici pani benedetti, accompagnata da stand di prodotti locali e momenti di devozione popolare. Un appuntamento semplice ma profondamente radicato nella cultura del paese.

Torna per la sua seconda edizione “Borgo Contadino”, il festival che porta nel centro di Campobasso cibo di strada, tradizioni rurali, musica e artigianato. Un evento giovane ma già molto apprezzato, capace di unire gusto e cultura contadina in un’atmosfera vivace e accogliente.

Per chi preferisce un’esperienza più moderna rispetto alla classica sagra di paese, Termoli propone tre giorni dedicati allo street food. Dal 20 al 22 febbraio il lungomare si anima con cucine itineranti, musica e un pubblico numeroso, soprattutto tra i più giovani.

Febbraio in Molise è anche il mese del Carnevale, che ogni anno riempie il calendario di sfilate e feste popolari. Tra gli appuntamenti più attesi spicca il Carnevale di Larino, in programma nei weekend del 14-15 e del 21-22 febbraio, celebre per i suoi imponenti carri allegorici in cartapesta. A Cercemaggiore, il 7 febbraio, il paese si anima con la tradizionale sfilata di carri e maschere, accompagnata dall’apertura delle cantine storiche. L’8 febbraio è la volta di Vinchiaturo, dove la parata dei carri attraversa le vie principali del borgo. Chiude il mese festoso Trivento, che il 21 febbraio propone una sfilata molto partecipata, nota per l’atmosfera accogliente e per lo street food locale.