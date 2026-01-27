Mostre a Campobasso, “Il violino della Shoah” a Isernia e la presentazione del libro di Giovanna Giuliani a Termoli

REGIONE – Anche oggi, martedì 27 gennaio, il Molise propone una serie di appuntamenti culturali tra mostre, musica e presentazioni letterarie. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso sono allestite due importanti esposizioni: “De Fabula narratur”, visitabile fino al 27 febbraio nell’Atrio della Provincia, e la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL, aperta fino al 15 marzo 2026. Tra gli eventi del 26 gennaio spiccano inoltre “Il violino della Shoah”, in programma alle 10.30 all’Auditorium d’Italia di Isernia, e la presentazione del libro La natura dell’Ipoide di Giovanna Giuliani presso la Biblioteca Perrotta di Termoli.

MOSTRE

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 27 GENNAIO

Alle 10,30, all’Auditorium d’Ialia di Isernia, Il violino della Shoah

La Biblioteca Perrotta di Termoli la presentazione del libro di Giovanna Giuliani, dal titolo “La natura dell’Ipoide”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 gennaio

Giornata della memoria a Isernia

30 gennaio

A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo

31 gennaio

L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso

I Fuochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio

Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

Al Teatro Argentino di Agnone va in scena “Romeo e Giulietta. L’amore é saltimbanco”

Alle 21 al Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “A lo stesso punto, però a n’ata parte”

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

5 febbraio

Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli