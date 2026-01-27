Mostre a Campobasso, “Il violino della Shoah” a Isernia e la presentazione del libro di Giovanna Giuliani a Termoli
REGIONE – Anche oggi, martedì 27 gennaio, il Molise propone una serie di appuntamenti culturali tra mostre, musica e presentazioni letterarie. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso sono allestite due importanti esposizioni: “De Fabula narratur”, visitabile fino al 27 febbraio nell’Atrio della Provincia, e la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL, aperta fino al 15 marzo 2026. Tra gli eventi del 26 gennaio spiccano inoltre “Il violino della Shoah”, in programma alle 10.30 all’Auditorium d’Italia di Isernia, e la presentazione del libro La natura dell’Ipoide di Giovanna Giuliani presso la Biblioteca Perrotta di Termoli.
MOSTRE
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 27 GENNAIO
Alle 10,30, all’Auditorium d’Ialia di Isernia, Il violino della Shoah
La Biblioteca Perrotta di Termoli la presentazione del libro di Giovanna Giuliani, dal titolo “La natura dell’Ipoide”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
28 gennaio
Giornata della memoria a Isernia
30 gennaio
A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo
31 gennaio
L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso
I Fuochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio
Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
Al Teatro Argentino di Agnone va in scena “Romeo e Giulietta. L’amore é saltimbanco”
Alle 21 al Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “A lo stesso punto, però a n’ata parte”
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
5 febbraio
Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Carnevale a Ripamolisani
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli