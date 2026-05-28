Eventi del 28 maggio in Molise tra mostre, teatro, libri, arte e iniziative sociali a Campobasso, Termoli e nei borghi

REGIONE – Una giornata ricchissime di appuntamenti culturali e artistici anima il Molise tra il 28 maggio. Molisenews24.it ricorda che in programma ci sono mostre, teatro, incontri letterari e iniziative sociali distribuite tra Campobasso, Termoli, Campomarino e i borghi dell’entroterra. Dalle esposizioni dedicate alla storia locale alle performance multisensoriali, passando per la stand‑up comedy e gli eventi inclusivi nei parchi cittadini, il calendario offre proposte per ogni pubblico, tra arte contemporanea, memoria civica e spettacoli dal vivo.

GLI EVENTI DEL 28 MAGGIO

Mostra “Andrea Di Capua Duca di Termoli” – Termoli (CB)

Un tuffo nella storia locale all’interno di una cornice d’eccezione. Il Castello Svevo ospita una mostra esclusiva dedicata alla figura di Andrea Di Capua, Duca di Termoli. Un’occasione unica per scoprire il passato del borgo marinaro. Fino al 30 maggio, Orari: 10:00 – 20:30. Ingresso gratuito.

Mostra Collettiva “Humus” – Campomarino (CB)

C’è tempo fino al 22 settembre per visitare la mostra collettiva d’arte contemporanea intitolata “Humus”. Allestita nelle suggestive sale del Castello Angioino, l’esposizione raccoglie le opere di quattro stimati artisti: Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti.

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 MAGGIO

Teatro, Cultura e Attualità

Giorgio Montanini con “Fall” al Teatro Savoia di Campobasso

Il noto stand-up comedian marchigiano porta in scena il suo nuovo e dissacrante spettacolo “Fall”, promettendo riflessioni taglienti e una satira senza filtri.

“Le donne Costituenti – il loro esempio, la nostra strada” a Campobasso

Un’iniziativa istituzionale e culturale di grande valore civico, dedicata alla memoria e al percorso tracciato dalle madri della nostra Costituzione.

Presentazione del libro “Corpi al macello” a Macchiagodena

Un appuntamento letterario (ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale) nel cuore del borgo della lettura molisano per dialogare con l’autore e approfondire i temi del volume.

Arte, Musica ed Eventi multidisciplinari

“I custodi del futuro” – Un viaggio tra arte, musica e sensibilità a Campobasso

Lo storico Castello di Monforte si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando una performance multisensoriale che fonde espressioni artistiche diverse.

Sociale e inclusione

“Oltre la Moda”: laboratori, sfilata inclusiva, musica live a Campobasso

La splendida cornice verde dei giardini ottocenteschi di Villa Capoa ospita un evento ad alto impatto sociale che unisce la creatività della moda a una forte impronta inclusiva, arricchito da musica dal vivo e laboratori aperti al pubblico.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 maggio

Rotello – II edizione di EMMA – Festival Molisano Teatro di Comunità. Teatro, musica e incontri (fino al 1 giugno)

Campobasso – Aalle ore 19.15, la Cattedrale della Santissima Trinità ospiterà l’organista Yulia M. Bakina, giovane interprete di formazione internazionale, impegnata in un programma interamente dedicato ai grandi autori della letteratura organistica europea

Ferrazzano – Dalle 21 musica Anni 50 in compagnia dei The Suzzy Dice

30 maggio

San Giovanni in Galdo – festa in onore di Maria Santissima dell’Incoronata con Sagra della Triooa

Ferrazzano – IX edizione di “I miracoli di Sant’Antonio”. Rappresentazione itinerante tra fede, storia e devozione al Santo di Padova

Zulu from 99 Posse in concerto a Riccia

Alle 21 Ligabue Tribute Band in concerto a Castropignano

San Felice del Molise – Serata in compagnia dell’80 Special Band

31 maggio

Country Night a Castropignano in occasione della Festa in onor della Madonna delle Grazie

1 giugno

Enrico Nigiotti in concerto a Guglionesi

2 giugno

Colletorto – Infiorata a tecnica mista e infiorata itinerante all’uncinetto, dalle 17.30 alle 20.30

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso