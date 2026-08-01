Tutti gli eventi del 1 agosto: mostre d’arte, cartelloni estivi, concerti, sagre tradizionali e il debutto di Miss Rally del Matese 2026

REGIONE – Il 1° agosto si apre con tanti appuntamenti culturali, musicali e tradizionali in tutto il territorio. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre d’arte che raccontano nuovi linguaggi visivi alle rassegne estive dei borghi, passando per concerti attesi, sagre storiche e debutti curiosi, la giornata offre proposte per ogni gusto. Un calendario che intreccia cultura, musica, tradizioni popolari e divertimento, animando castelli, piazze, musei e aree eventi con iniziative che accompagneranno residenti e visitatori per tutta l’estate.

GLI EVENTI DEL 1 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Concerti e musica live

Caparezza Live

Presso l’Area Eventi Selvapiana (ore 21:00), tappa del tour estivo di Caparezza

Feste Tradizionali e Sagre

Frosolone – 48ª Sfilata dei Carri Allegorici e Sagra

Sfilata tradizionale accompagnata dalla Sagra baccalà e peperuol, musica dal vivo e DJ set.

Campodipietra – Festa dei Santi Patroni e “Riviviamo il Tratturo”

Celebrazioni religiose per i Santi Nazario, Celso e Vittore, affiancate da eventi culturali lungo il tratturo.

Divertimenti e bellezza

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 agosto

La Pezzata di Capracotta: una maxi-sagra dedicata alla carne di pecora cotta secondo l’antica ricetta dei pastori transumanti.

3 agosto

Festa di San Basso (Termoli)L fino al 5

Festa di Santa Lucia (Mirabello Sannitico) fino al 4

4 agosto

MoliseCinema (Casacalenda)Lo storico festival del cinema con proiezioni di cortometraggi, documentari, incontri con attori e registi del panorama nazionale, retrospettive e musica dal vivo nelle piazze del borgo.

Joe’s Blues Festival a San Martino in Pensilis (CB) – Largo Trinità (anche il 5) 15ª edizione della rassegna ad ingresso gratuito dedicata al blues, al soul e al funk

6 agosto

Dal 6 al 9 agosto torna a Monteroduni la XXXV edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival: quattro giorni di musica internazionale

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

11 agosto

Uccio De Santis, con “Non so che fare prima” al Teatro Sannitico di Pietrabbondante

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso