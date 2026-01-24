Snami Molise, contro la carenza dei medici nei pronto soccorso serve continuità

CAMPOBASSO – “Il ricorso continuativo a incarichi libero-professionali non risolve la carenza strutturale del Pronto soccorso. La medicina di emergenza-urgenza richiede continuità, stabilità e adeguate condizioni di lavoro, non soluzioni temporanee ripetute nel tempo”.

E’ quanto sostiene lo Snami Molise a seguito dell’ennesimo avviso pubblico emanato dall’azienda sanitaria regionale per il conferimento di 10 incarichi libero-professionali in questa disciplina “motivato da una dichiarata e grave carenza di personale medico nei Pronto soccorso regionali”.

Per il sindacato dei medici, dunque, è necessario “programmare assunzioni stabili a tempo indeterminato, rendere nuovamente attrattiva la disciplina, garantire il rispetto delle normative su orari e carichi di lavoro e avviare una pianificazione regionale seria e sostenibile”.