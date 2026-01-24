Molise al top in Italia per aumento degli incassi dalle multe stradali

CAMPOBASSO – Nel 2025 il Molise è stata la regione italiana che ha registrato il più forte aumento degli incassi legati alle multe stradali. E’ quanto emerge da uno studio del Codacons che ha diffuso i numeri definitivi dichiarati dagli enti locali a titolo di ‘proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie’. Lo scorso anno i comuni del Molise hanno registrato grazie alle contravvenzioni stradali entrate per circa 4 milioni di euro, in aumento del +62,9% rispetto ai 2,4 milioni del 2024.

A livello nazionale gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del -4,4% rispetto al 2024. Ma negli ultimi 5 anni gli italiani, a titolo di sanzioni per violazione al Codice della strada, hanno versato nelle casse dei comuni un totale di 8,5 miliardi di euro: praticamente 142 euro a cittadino residente, neonati compresi.