Termoli in Scena: risate con “Che scè benedette sti badante”

Sabato 15 novembre alle 18 a Termoli debutta la rassegna “Termoli in Scena” con la commedia abruzzese “Che scè benedette sti badante”

TERMOLI – La rassegna teatrale Termoli in Scena, organizzata dalla UILT Molise con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune, apre ufficialmente il sipario sabato 15 novembre alle ore 18 presso l’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande.

Il primo appuntamento porta in scena la brillante commedia in due atti “Che scè benedette sti badante”, scritta da Giancarlo Verdecchia e ormai considerata un classico del teatro popolare abruzzese. La trama affronta con ironia e leggerezza una tematica attuale e delicata: l’arrivo di una badante straniera in una casa abitata da anziani. Tra diffidenze iniziali, resistenze e inevitabili confronti con la realtà della propria condizione fisica, si sviluppano una serie di situazioni grottesche e divertenti che regalano al pubblico momenti di autentica comicità.

Protagonista sul palco sarà la Compagnia Teatrale Atriana, realtà nata ufficialmente nel 2009 ma con radici profonde nella storica Compagnia Filodrammatica Atriana. Con oltre 47 anni di attività e riconosciuta tra le migliori compagnie amatoriali italiane, il gruppo porta avanti una tradizione teatrale che unisce passione, professionalità e grande capacità di coinvolgere il pubblico.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327 9566623.

Con questo debutto, Termoli in Scena si conferma un progetto culturale di rilievo, capace di valorizzare il teatro popolare e di offrire alla città momenti di intrattenimento di qualità, tra risate e riflessioni.