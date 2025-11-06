Dal 15 novembre all’11 gennaio 2026 arriva “Termoli in scena”, la rassegna teatrale promossa da UILT e Comune di Termoli con tre commedie all’Auditorium Santa Maria degli Angeli

TERMOLI – La UILT Molise (Unione Italiana Libero Teatro), con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Termoli, presenta “Termoli in scena”, una nuova rassegna teatrale che porterà in città tre serate all’insegna della commedia e della leggerezza. Gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) nei giorni sabato 15 novembre, domenica 14 dicembre e domenica 11 gennaio 2026, sempre con inizio alle ore 18:00.

La manifestazione anticipa la quarta edizione del festival “Jamme Bbelle”, in programma da fine gennaio in tutta la regione, e si propone come un’occasione di intrattenimento per tutte le età, con un’offerta teatrale che unisce tradizione, innovazione e attenzione ai talenti locali.

L’assessore alla Cultura Michele Barile ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: «Siamo felici di sostenere questo progetto che valorizza il territorio e offre al pubblico momenti di riflessione e condivisione. Ringrazio la direzione artistica e le compagnie coinvolte per aver creduto in questa proposta».

Il debutto sarà affidato alla “Compagnia Teatrale Atriana” di Atri (Abruzzo), seguita dalla compagnia molisana “Sipario Bisaccia” di Montenero di Bisaccia. A chiudere la rassegna, nel nuovo anno, sarà la compagnia campana “Quelli che… il Teatro” di Nola.

“Termoli in scena” si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, con spettacoli pensati per coinvolgere e divertire, in un clima di festa e partecipazione. Una rassegna che conferma il ruolo centrale del teatro come strumento di dialogo, cultura e comunità.