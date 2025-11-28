Termoli Musica 2025, il Trio Mistral in concerto all’Auditorium

Domenica 30 novembre alle 18:00 il Trio Mistral porta Beethoven, Mendelssohn, Rossini e klezmer a Termoli per la XXI edizione di Termoli Musica
TERMOLI – L’associazione servizi culturali Ondeserene invita il pubblico al concerto della XXI edizione di Termoli Musica 2025, che vedrà protagonista il Trio Mistral composto da Antonio Puglia (clarinetto), Fabio De Leonardis (violoncello) e Mariano Meloni (pianoforte). L’appuntamento è fissato per domenica 30 novembre alle ore 18:00 presso l’Auditorium di via Elba a Termoli.
Il programma prevede musiche di Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Gioachino Rossini e brani della tradizione klezmer, in un percorso che unisce il grande repertorio classico europeo a sonorità popolari e coinvolgenti.
I protagonisti
-
Antonio Puglia, clarinettista di fama internazionale, già primo clarinetto alla Scala di Milano e insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana, vanta una carriera da solista e direttore d’orchestra con tournée in Europa e America.
- Fabio De Leonardis, violoncellista e docente di Musica da Camera al Conservatorio di Monopoli, ha all’attivo oltre mille concerti e collaborazioni con prestigiose orchestre e ensemble, con tournée in Europa, Sud America e Giappone.
- Mariano Meloni, pianista e direttore del Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, ha tenuto più di 700 concerti in Europa e America Latina, con incisioni discografiche e collaborazioni cameristiche di rilievo.
Il Trio Mistral, nato dall’incontro di tre musicisti di grande esperienza e sensibilità, si conferma una formazione capace di coniugare virtuosismo tecnico e intensità interpretativa, offrendo al pubblico un concerto di alto profilo artistico.