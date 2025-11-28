Termoli on Ice, pattinaggio e spettacoli in Piazza Vittorio Veneto

A Termoli torna “Termoli on Ice”: pista sopraelevata di 250 mq, spettacoli sul ghiaccio e l’iniziativa inclusiva “Il ghiaccio che scioglie le barriere”, dal 30 novembre al 12 gennaio

TERMOLI – L’inverno termolese si accende di magia e divertimento con il ritorno di “Termoli on Ice”. Dal 30 novembre 2025 al 12 gennaio 2026, Piazza Vittorio Veneto ospiterà una spettacolare pista di pattinaggio sopraelevata di 250 metri quadrati, pronta ad accogliere grandi e piccoli nel cuore della città.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Termoli, la Fondazione Millennium e TSL Top Show Live, l’iniziativa non sarà solo un’occasione di svago, ma un vero e proprio contenitore di eventi. Durante tutto il periodo di apertura, la pista sarà animata da spettacoli sul ghiaccio, arricchendo l’atmosfera natalizia e offrendo intrattenimento di qualità per cittadini e turisti.

Inclusione sociale

Grande attenzione sarà riservata anche quest’anno al sociale con la seconda edizione de “Il ghiaccio che scioglie le barriere”, in programma il 28 dicembre 2025 dalle 15:00 alle 18:00. L’iniziativa garantirà l’accesso gratuito alla pista, previa prenotazione, a ragazzi provenienti da comunità, case-famiglia e a persone con disabilità psico-motorie e fragilità, supportati dal personale addetto. Un gesto concreto per dimostrare come sport e divertimento possano abbattere ogni barriera.

Orari e tariffe

Dal 30 novembre al 12 gennaio : tutti i giorni dalle 15:00 alle 20:00

: tutti i giorni dalle 15:00 alle 20:00 Weekend e periodo festivo (22 dicembre – 6 gennaio): mattina 10:00 – 13:00, pomeriggio 15:00 – 20:00

Tariffe d’ingresso:

40 minuti: € 7,00

60 minuti: € 10,00

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare all’iniziativa sociale o per informazioni generali è possibile contattare il numero 388 7959080 (Fortunato).

Un inverno di sport, inclusione e magia vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto a Termoli.