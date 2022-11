Tracy Roberts-Pounds in visita ufficiale a Palazzo San Giorgio

CAMPOBASSO – Mercoledì 9 novembre, alle ore 16.00, a Palazzo San Giorgio, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, avrà il piacere di ricevere la visita ufficiale del nuovo Console Generale degli Stati Uniti d’America, a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, che sarà accompagnata dal Funzionario Politico, Charles Lobdell, dall’Analista Politico, Carlotta Nao, e dall’Assistente Commerciale, Giuseppe Palmieri.

Ad accogliere insieme al sindaco i graditi ospiti a Palazzo San Giorgio, ci sarà anche il Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Gugliemi.

Il Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli, presente sin dal 1796, è una delle sedi diplomatiche americane più antiche. Le regioni che rientrano nel suo distretto consolare sono: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In questo ambito, esso svolge un’ampia gamma di attività ed eroga servizi da parte del governo degli Stati Uniti.

Il Console Generale degli Stati Uniti d’America, a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Stato americano nel 2000 ed è una diplomatica di carriera del Senior Foreign Service.

Dal 2018 al 2021, la sig.ra Roberts-Pounds è stata a capo dell’Ufficio Regionale per la Pace e la Sicurezza presso il Bureau for African Affairs. In precedenza, ha prestato servizio come Direttore delle Relazioni con i Media Internazionali presso il Bureau of Global Public Affairs, e ha supervisionato i sei media hub regionali del Dipartimento di Stato e i portavoce in lingua straniera.

Dal 2010 al 2016 ha lavorato in Medio Oriente, di cui tre anni come Consigliere di Politica Estera per il Comandante delle operazioni della Marina Militare americana e Comandante della Quinta Flotta, con base a Manama, Bahrain. Ha avuto incarichi diplomatici anche in Kuwait ed in Siria e ha studiato arabo in Tunisia.

A Washington, ha lavorato per il Bureau of Near Eastern Affairs e presso il Bureau of Legislative Affairs. È sposata con un diplomatico di carriera americano, Timothy Pounds, e ha due figli ed una figlia. La sig.ra Roberts-Pounds si è laureata presso la Washington University a St. Louis; parla italiano, arabo e spagnolo.