Unimol, gruppo Fdi chiede nuovi corsi a Termoli

TERMOLI – Potenziamento della sede di Termoli dell’Università del Molise. Lo chiede il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con una mozione presentata in consiglio comunale. L’obiettivo è l’introduzione di nuovi corsi di laurea sia in ambito tecnico con l’attivazione di corsi di laurea in Ingegneria meccanica, navale e chimica sia in ambito umanistico con l’attivazione di Filosofia, Lingue e Psicologia. Chiesto anche il potenziamento definitivo delle facoltà già esistenti con l’inserimento di corsi magistrali adeguati. Il documento impegna il sindaco e la giunta a iniziare il dialogo con l’università e con la Regione per permettere la realizzazione del progetto.

“Svolgere un percorso accademico a Termoli consentirebbe a molte famiglie termolesi di evitare le spese insostenibili derivate dal caro affitti nelle città universitarie più gettonate – affermano i consiglieri comunali del gruppo Fdi – Inoltre sottolineiamo l’opportunità economica dello sviluppo del polo universitario con una ricaduta sicuramente positiva sul tessuto sociale della città. Si apre alla possibilità di creare un ateneo che unisca tutte le facoltà, più attrezzato, più grande e sostenibile”.