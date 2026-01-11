Mostre, teatro e appuntamenti culturali; dall’ultimo giorno della Mostra del Presepe agli eventi a Termoli e Campobasso dell’11 gennaio

REGIONE – L’11 gennaio porta con sé una ricca selezione di appuntamenti culturali in tutto il Molise, tra mostre, teatro e inaugurazioni. Molisenews24.it ricorda che si chiude oggi a Bagnoli del Trigno la XV edizione della Mostra del Presepe, mentre a Termoli e Campobasso proseguono due importanti esposizioni dedicate all’arte contemporanea e all’Impressionismo. La giornata offre anche proposte teatrali e cinematografiche, con spettacoli e nuove stagioni culturali pronte a partire. Un calendario vario, capace di coinvolgere appassionati e curiosi di ogni età.

MOSTRE

Ultimo giorno a Bagnoli del Trigno della XV edizione della Mostra del Presepe

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DELL’11 GENNAIO

Alle 18, all’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande di Termoli, andrà in scena “Grossi guai di famiglia”

Alphaville a Campobasso inaugura la stagione Inverno 2026 con Jarmusch

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 gennaio

A Termoli la conferenza stampa sul corso di sensibilizzazione alla LIS rivolto a operatori turistici, sanitari e forze dell’ordine

21 gennaio

Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli