Il 12 dicembre 2025 l’Associazione Stampa Molise celebra il ventennale a Isernia con Ferruccio De Bortoli e Gerardo Greco

ISERNIA – L’Associazione della Stampa del Molise celebra il ventennale dalla sua fondazione con un nuovo appuntamento pubblico di grande rilievo. L’incontro si terrà venerdì 12 dicembre, alle ore 17.30, presso l’aula magna dell’Itis Mattei di Isernia.

Protagonisti della serata saranno Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, tra le voci più autorevoli del giornalismo italiano, e Gerardo Greco, giornalista e conduttore televisivo, già corrispondente Rai da New York e volto noto di La7.

Il tema scelto per l’occasione, “Informazione e potere: cittadini informati, democrazie forti”, intende stimolare una riflessione sul ruolo centrale della stampa e dei media nel garantire la qualità della vita democratica. Un confronto che si inserisce nel percorso celebrativo dei vent’anni dell’Associazione, sottolineando l’importanza del giornalismo come presidio di libertà e responsabilità civile.

L’evento rappresenta un momento significativo per la comunità molisana e per tutti coloro che credono nel valore dell’informazione come strumento di partecipazione e consapevolezza.