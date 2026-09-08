Verifiche antisismiche su edifici delle scuole superiori di Isernia

ISERNIA – Verifiche sugli edifici che ospitano gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono stati avviati dalla Provincia di Isernia in relazione al terremoto del 25 luglio scorso con epicentro a Pizzone e magnitudo 4.1.

Entro lunedì prossimo, 14 settembre, data di apertura delle scuole in Molise, saranno effettuati controlli specifici negli edifici di Isernia, Agnone e Venafro. I tecnici avranno il compito di valutare tutti gli elementi necessari a garantire la sicurezza della comunità scolastica, ma le verifiche consentiranno anche di delineare un quadro sullo stato delle strutture.