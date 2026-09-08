Unimol e Its Demos Academy insieme per formare professionisti di turismo e hospitality

CAMPOBASSO – Università del Molise e Fondazione ‘Its Demos Academy’ insieme per formare i professionisti del turismo digitale e dell’hospitality del futuro. Al via il nuovo percorso integrato 2+1 ‘Digital tourism & smart hospitality management-tecnologie digitali, intelligenza artificiale e gestione innovativa dei servizi turistici’, tra le più innovative proposte di formazione dedicate al turismo e all’hospitality nel panorama nazionale.

L’iniziativa nasce per realizzare un modello didattico unitario, capace di incrociare la preparazione universitaria, l’alta specializzazione tecnica e una stretta connessione con le esigenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro. Il nuovo progetto integra il corso di laurea in Scienze del turismo ambientale del dipartimento Unimol di Bioscienze e Territorio e il percorso Its Academy ‘Hospitality & guest experience management per il turismo – accoglienza, servizi agli ospiti e ai passeggeri, hostess e steward di bordo’, dando vita a un itinerario comune che armonizza insegnamenti, laboratori, tirocini, attività professionalizzanti e competenze. L’elemento più innovativo riguarda proprio l’integrazione tra i due sistemi.

Al termine del secondo anno gli studenti conseguiranno il diploma di Tecnico superiore Its Academy e avranno già maturato 108 crediti formativi universitari pienamente riconosciuti nel percorso di laurea. Saranno quindi necessari solo ulteriori 72 Cfu per conseguire il titolo di dottore in Scienze del turismo ambientale.