Vespata Molisana 2025: 10 anni di Vespe e allegria

A Poggio Sannita si è celebrata la 10ª Vespata Molisana: 70 Vespe, curve tra Molise e Abruzzo, maschere e premi al Carnevale Estivo

POGGIO SANNITA – Si è tenuta la 10° Edizione della Vespata Molisana. Sono passati 10 anni da quel 2015 quando a Poggio Sannita, un piccolo paesino dell’Alto Molise, un manipolo di Vespisti girava per le vie del paese mentre oggi la famiglia Vespistica Poggese è cresciuta fortemente arrivando a circa 70 Vespa diventando così la “succursale estiva” del Club Vespa nel tempo di Roma poiché sia il Presidente che alcuni componenti del Direttivo sono di origine Molisana.

La manifestazione non è mai stata inserita a Calendario del Vespa Club d’Italia poiché vuole mantenere la sua connotazione ovvero un appuntamento di appassionati Vespisti (Ritrovo -Artrov- in dialetto molisano) che si incontrano ogni anno nella terza domenica di Agosto per trascorrere qualche ora in armonia; infatti la giornata oltre ad un bellissimo giro tra curve e tornanti del meraviglioso Molise è proseguita sulle curve del vicino Abruzzo ed è stata animata con la partecipazione al Carnevale Estivo di Castiglione Messer Marino dove i vespisti anch’essi mascherati si sono immersi nel clima carnevalesco.

Nell’ambito della manifestazione è stato assegnato il Premio Simpatia a Emanuele, Antonella e la simpaticissima “Matilde” tutti è tre con il costume da APE arrivati in sella dal Vespa Club Todi ed il premio Stravaganza ad Adele e Armando anch’essi arrivati in sella dal Vespa Club San Salvo coloratissimi e carichi di simpatia.

Un grazie al Comune di Poggio Sannita, Vespa Club Agnone, Comune di Castiglione Messer Marino, Ristopub Niagara (Poggio Sannita), L’altro Bar e Ristopub Mille81 (Castiglione Messer Marino) ed a tutti i partecipanti che hanno reso possibile la realizzazione della 10° edizione della Vespata Molisana.