A Venafro la prima edizione del Premio nazionale Pasolini

VENAFRO – Al via in Molise la prima edizione del Premio Nazionale Letterario e Giornalistico ‘Pier Paolo Pasolini’. L’iniziativa, ideata dall’Associazione Dioghenes Aps e patrocinata dall’Ordine dei giornalisti del Molise, comune di Venafro, Filctem CGIL Molise, SPI CGIL Molise, nasce per valorizzare opere e autori capaci di restituire voce alla verità, alla denuncia, alla coscienza critica, in piena coerenza con l’eredità umana, intellettuale e civile di Pier Paolo Pasolini. Il premio si inserisce in un percorso più ampio, già avviato da Dioghenes Aps che mette al centro la parola come strumento di liberazione, il giornalismo come dovere democratico, la cultura come resistenza civile.

L’evento si svolgerà nella Palazzina Liberty di Venafro l’11 settembre. “Pasolini è, ancora oggi, l’intellettuale più pericoloso perché è stato il più libero – afferma Paolo De Chiara, giornalista, scrittore e ideatore dell’iniziativa – Ha avuto il coraggio, raro e rivoluzionario, di guardare in faccia il presente, di svelarne le ipocrisie, di raccontare ciò che altri tacevano. Questo premio vuole essere un tributo a chi oggi continua a percorrere quella strada, tra coraggio, denuncia e impegno civile, spesso a costo della propria sicurezza, della carriera, del silenzio imposto dai poteri forti”.