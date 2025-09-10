In Molise la vendemmia 2025 si annuncia di qualità elevata

CAMPOBASSO – In Molise la produzione 2025 di vino e mosto potrebbe attestarsi a 248 mila ettolitri, il 25% in più rispetto al 2024 con 199 mila ettolitri. È quanto stima Assoenologi, Unione italiana vini e Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare nell’indagine che ha visto anche il contributo del competente ufficio del Masaf e delle regioni. In Molise il 2025 è iniziato con un andamento pressoché stabile durante la fase invernale, seguito poi da una primavera caratterizzata da temperature miti con un buon livello di precipitazioni. L’estate, invece, come nelle altre regioni italiane, è stata caratterizzata da alte temperature, alternate con giornate di piogge, che hanno portato ad un inizio anticipato della vendemmia.

Grazie a un’estate calda, la gestione delle principali malattie come peronospora e oidio è stata effettuata senza grosse criticità. Le prospettive, dunque, sono di un buon raccolto, con uno stato sanitario delle uve ottimale che presentano anche un buon equilibrio di zuccheri e acidità. La raccolta è iniziata subito dopo Ferragosto. Se le condizioni meteo non influiranno negativamente nel corso di settembre, per tutte le uve, e soprattutto per due dei vitigni cardine della regione, Trebbiano e Montepulciano, si prospetta una vendemmia qualitativamente elevata.