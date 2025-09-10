Accordo raggiunto Grim-Molise Acque, fine a una lunga diatriba

CAMPOBASSO – La ‘Grim’, società che gestisce il servizio idrico integrato regionale, corrisponderà entro il 2026 all’Azienda speciale regionale ‘Molise Acque’ circa 28,5 milioni di euro a titolo di pagamento delle forniture di acqua per il periodo luglio 2022-marzo 2025.
L’accordo, che definisce anche i termini per le forniture a partire dal secondo trimestre 2025, è stato siglato ieri all’assessorato regionale ai Lavori pubblici. L’intesa “mette fine ad una lunga diatriba sulle modalità di corresponsione delle somme dovute dalla Grim per le forniture di acqua”, spiega la società in una nota stampa.