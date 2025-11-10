Quattro giorni di reportage e narrazione audiovisiva tra i paesaggi invernali molisani con Fabio Moscatelli e Giorgio Pingitore

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”. Dopo il successo dell’edizione autunnale, il progetto si rinnova con un focus sulla luce invernale e sull’introspezione che questa stagione ispira.

Con Fabio Moscatelli e Giorgio Pingitore

Il workshop sarà guidato dal fotografo romano Fabio Moscatelli, noto per il suo approccio umano e sociale al reportage. Accanto a lui, il videomaker Giorgio Pingitore arricchirà l’esperienza con una narrazione audiovisiva condivisa, trasformando il paesaggio in un racconto corale fatto di immagini, suoni e movimento.

Un viaggio tra i borghi molisani

I partecipanti esploreranno Castropignano, Torella del Sannio, Duronia, Frosolone, Matrice e Campolieto, immergendosi nella vita rurale e nelle atmosfere sospese dell’inverno molisano. Tra nebbie, stalle, artigiani e comunità locali, il workshop offrirà momenti di scatto, confronto e laboratorio video.

Fotografia partecipata e antropologia visiva

“Atom Earth Mother” è più di un workshop: è un’esperienza di ascolto e restituzione, dove l’immagine diventa strumento di connessione con il territorio. L’inserimento del linguaggio video amplia la prospettiva, documentando l’identità molisana in forma poetica e visiva.